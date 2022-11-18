Алиев поздравил Токаева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву в связи с победой на внеочередных президентских выборах в Казахстане, сообщает официальный сайт главы государства.

В поздравительном письме президента Азербайджана говорится: «Итоги голосования являются наглядным свидетельством большого доверия Вашего народа к Вам, высокой оценки Вашей деятельности на пути всестороннего развития братского Казахстана. Общие нравственные ценности, культурно-религиозные корни и крепкая дружба, связывающие наши братские народы, являются одними из главных факторов, обусловливающих азербайджано-казахстанские межгосударственные отношения.

Сегодня развитие наших многовекторных отношений и сотрудничества в духе взаимного уважения и доверия, обогащение их новым содержанием вызывают удовлетворение. Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать наши усилия на пути дальнейшего расширения традиционно дружественных связей между Азербайджаном и Казахстаном, углубления нашего взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства».