Итальянский город платит по 30 тысяч евро тем, кто в него переедет
Власти небольшого города Презичче в итальянском регионе Апулия заплатят людям, желающим переехать в населенный пункт, до 30 000 евро за покупку пустующего жилья и заселение в него. Об этом сообщает CNN.
Это не первый итальянский город, запускающий программу привлечения новых жителей. Таким способом небольшие города и поселки Италии пытаются возродить пустующие населенные пункты.
Дома, выставленные на продажу в рамках переселения в Презичче, стоят от 25 000 евро. Большинство из них давно заброшено.
"В историческом центре много пустующих домов, которые мы хотели бы увидеть живыми и с новыми жителями. Жаль наблюдать, как наши старые районы, полные истории, прекрасной архитектуры и искусства, постепенно пустеют", - сказал CNN член местного совета Альфредо Палезе.
Новые жильцы получат исторические дома и невероятное местоположение, окруженное природой области Саленто на “каблуке” итальянского сапога и недалеко от песчаных пляжей Санта-Мария-ди-Леука.
Детали сделки в настоящее время дорабатываются, но власти начнут прием заявок в ближайшие недели, когда информация будет доступна на сайте мэрии.
"Мы будем предлагать до 30 000 евро людям, готовым переехать сюда и купить одно из этих заброшенных жилищ. Общая сумма будет разделена на две части: частично она пойдет на покупку старого дома, а частично - на его рестайлинг, если он потребуется ", - заявил Альфредо Палезе.
По предварительным условиям программы, чтобы получить бонус в размере 30 000 евро, покупатели должны поселиться в Презичче и приобрести один из объектов, построенных до 1991 года, которые были нанесены на карту властями. Цены на жилье начинаются от 500 евро за квадратный метр.