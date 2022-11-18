Итальянский город платит по 30 тысяч евро тем, кто в него переедет

Власти небольшого города Презичче в итальянском регионе Апулия заплатят людям, желающим переехать в населенный пункт, до 30 000 евро за покупку пустующего жилья и заселение в него. Об этом сообщает CNN.

Это не первый итальянский город, запускающий программу привлечения новых жителей. Таким способом небольшие города и поселки Италии пытаются возродить пустующие населенные пункты.

Дома, выставленные на продажу в рамках переселения в Презичче, стоят от 25 000 евро. Большинство из них давно заброшено.

"В историческом центре много пустующих домов, которые мы хотели бы увидеть живыми и с новыми жителями. Жаль наблюдать, как наши старые районы, полные истории, прекрасной архитектуры и искусства, постепенно пустеют", - сказал CNN член местного совета Альфредо Палезе.