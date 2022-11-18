Саакашвили опровергает...

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что никогда не высказывал своим адвокатам подозрений о своем отравлении в клинике «Вивамед», в которой он находится на лечении с 12 мая, пишут российские СМИ.

«Мое здоровье действительно ухудшается, и особенно в последние два месяца, но я никогда не высказывал подозрений моим адвокатам, что якобы был отравлен. Врачи клиники «Вивамед» делают все возможное. Надо довериться врачам и не надо излишне политизировать этот вопрос. Еще раз хочу сказать всем спасибо», - написал в понедельник Саакашвили в социальных сетях.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что ведомство решило провести полную токсикологическую экспертизу Саакашвили «чтобы ни у кого не было вопросов», передают Новости-Грузия.

О том, что причина ухудшения здоровья Саакашвили — отравление, заявил накануне его адвокат Валерий Гелбахиани. По его словам, зарубежная экспертиза подтвердила наличие в его организме отравляющих веществ. Адвокат пообещал обнародовать подробности на этой неделе.

Служба по исполнению наказаний заявила, что эти утверждения — голословные и никаких доказательств не представлено. «Чтобы у общественности не осталось ни одного вопроса, мы обратимся в Национальный центр им. Самхараули для того, чтобы была проведена токсикологическая экспертиза и у общества была полная и исчерпывающая информация о состоянии здоровья Михаила Саакашвили», — сказал министр.

Брегадзе сказал, что если у кого-то есть доказательства утверждений об отравлении Саакашвили — их нужно представить.

В субботу мать Саакашвили Гиули Аласания заявила журналистам, что у ее сына выявлено повышенное содержание в организме тяжелых металлов, в том числе ртути. «В организме обнаружена ртуть, также барий и талий. Как они могли к нему (Саакашвили) попасть, неизвестно. Согласно отчету врачей, это интоксикация. Изолированный человек не мог проглотить эти вещества», - сказала Аласания. Она требует немедленного освобождения Саакашвили из заключения.

Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщал журналистам, что независимые врачи из грузинского центра «Эмпатия» подготовили отчет о состоянии здоровья Саакашвили, у политика выявлено более 30 заболеваний. По словам адвоката, заключение врачей из «Эмпатии» будет обнародовано в ближайшее время.