Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az 12:34

Вот беда. Что бы ни предпринял премьер-министр Армении Никол Пашинян, все оборачивается против него. Но к нему вопросов не так много: он возглавляет небольшое, потерпевшее поражение в войне государство, которое в последнее время возложило все свои надежды на нового «могущественного союзника» в лице Франции. Но вот французский президент, по непонятным причинам пользующийся славой «прекрасного экономиста», и сам, как показывает ход событий, оказывается не в лучшей ситуации после каждого своего заявления, имеющего хоть политический, хоть экономический характер. К чему это приведет?

Нетрудно было догадаться, какой эффект произведут выступления этих двух неудачников, пытавшихся задать нужную им ноту на 18-м саммите Международной организации Франкофонии. О выступлении Пашиняна в СМИ писали много. Мнения обозревателей сходятся в том, что все его старания обвинить Азербайджан в агрессии и нанесении Армении ущерба не принесли никакого результата. Но тот факт, что из заключительной декларации саммита по настоянию участников были исключены многие антиазербайджанские и антитурецкие моменты – сильный удар, нанесенный непосредственно по имиджу Эммануэля Макрона. Полное армяно-французское фиаско на саммите, кажется, заставило серьезно призадуматься многих и в самом Ереване: им наконец стал ясен подлинный замысел Парижа, а никчемность Макрона сделалась еще более очевидной. Так, политолог Аргишти Кивирян по поводу антиазербайджанской резолюции, принятой на днях Сенатом, заявил, что у Франции довольно богатый опыт заигрывания с армянами. Напомнив историю провозглашения Киликийской Республики 4 июля 1920 года, которую Париж сначала помог создать, а потом с легкостью оставил на произвол Турции, Кивирян призвал армян к осторожности. Он считает, что теперь Франция превратит резолюцию в предмет «торговли» с Азербайджаном, тем более что решение Сената имеет всего-навсего рекомендательный характер. Правда, дальше политолог перешел на типичный армянский лад, сказав, что если бы Франция действительно хотела помочь Еревану, то во время войны она предоставила бы Армении оружие, боеприпасы и разведывательные данные. Между тем Азербайджан получает довольно много разведданных со спутниковых систем, созданных французами. Если бы Франция предоставила Армении хотя бы 10 процентов от тех вооружений, которые в настоящее время поставляются Украине, это было бы в 100 раз эффективнее всех нынешних заявлений, которые даже не имеют юридической силы. В политике такие заявления называются «торговым предложением», адресованным противоположной стороне, в данном случае – Азербайджану.

У нас нет ни желания, ни времени дискутировать с армянским политологом, но вкратце все же следует напомнить ему о том, что у Еревана во время войны было немало российского вооружения, в том числе и самого современного. Но для того, чтобы использовать оружие, нужны большие навыки и огромное желание, а этих важных факторов не хватает Армении и по сей день. До этого армяне хотели, чтобы за них воевали русские, а теперь требуют того же от французов, забывая при этом, что защита государства – удел самой нации, никто им в этом не поможет, и уж тем более не поможет Франция, расположенная в тысячах километров от Карабаха. Примерно в таком же духе высказался и армянский эксперт по международным отношениям Сурен Саркисян. Он также считает резолюцию Сената, призывающую правительство ввести санкции против Азербайджана, рекомендательным документом, не имеющим реальной силы. При этом он одобряет данный политический документ, ведь факт принятия подобного рода резолюции Сенатом одной из ведущих стран ЕС может стать побуждающим прецедентом для многих других стран Еврозоны. Впрочем, существуют уже десятки подобных «рекомендательных» резолюций со стороны европарламентов в отношении Баку и Анкары, но цена им грош. По мнению политолога Степана Даниеляна, Франция хочет оказывать влияние на происходящие в регионе процессы, а сфера влияния на Азербайджан уже занята ее соперником – Британией. Поэтому Париж вынужден выступать на стороне Армении, чтобы окольными путями принять участие в «большой торговле». Познания Даниеляна в нефтегазовой сфере оставляют желать лучшего, поэтому его мнение по поводу рекомендуемого Сенатом запрета на импорт азербайджанских газа и нефти мы вынуждены привести дословно: