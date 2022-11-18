Польша разместит Patriot на границе с Украиной

Власти Польши приняли предложение Германии об отправке в страну дополнительных батарей ПРО/ПВО Patriot. Их планируют разместить на границе с Украиной. Об этом заявил вице-премьер, министр обороны Польши Мариуш Блащак в своем Twitter.

"Я с удовлетворением принял предложение немецкого министра обороны о размещении в нашей стране дополнительных пусковых установок ракет Patriot. Во время сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу, чтобы система размещалась на границе с Украиной", - написал министр.