Дни НАТО стартовали в Баку

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2022 год в Баку стартовали Дни НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, в рамках Дней НАТО запланирован ряд встреч делегации НАТО, возглавляемой заместителем начальника Верховного штаба союзных сил в Европе контр-адмиралом Гуннштейном Брусдалом.

В ходе Дней НАТО, которые продлятся до 25 ноября, будут представлены брифинги на различные темы.