Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял первого заместителя председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Нумана Куртулмуша, сообщает официальный сайт главы государства.

На встрече Куртулмуш поздравил Алиева с 30-летним юбилеем партии «Ени Азербайджан» и передал ему приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава государства выразил благодарность за поздравления и попросил передать свои приветствия президенту Турции.

На встрече было отмечено, что дружеские и братские отношения между двумя странами успешно развиваются во всех сферах, и выражена уверенность, что двусторонние связи будут и впредь расширяться.

Стороны отметили плодотворное сотрудничество между партией «Ени Азербайджан» и правящей Партией справедливости и развития Турции, состоялся обмен мнениями о перспективах данного сотрудничества.