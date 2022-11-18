Ничего лишнего. Как Galaxy Z Fold4 облегчает (и украшает) нашу жизнь

12:52

Выход нового складного телефона от Samsung – Galaxy Z Fold4 – еще раз доказал, что эра складных телефонов никуда не ушла. Наоборот, для любителей таких девайсов наступила «вторая молодость» - вдобавок к классическому дизайну добавилась многофункциональность, которую по достоинству оценят и те, кто любит работать на смартфонах, и смотреть контент, и играть в игры.

Ситуация, с которой может столкнуться любой: вы взяли выходной на работе или же находитесь в отпуске. Тем не менее нужно сделать срочные изменения в важнейшей презентации, а кроме вас этого никто сделать не может. Благодаря функциям Multi-Windows и Drag-and-Drop (и это только один из результатов сотрудничества Samsung с Microsoft) вы можете перетаскивать часть одного документа в другой, не переключая сами программы.

Galaxy Z Fold4 остается водонепроницаемым по стандарту IPX8, а это значит, что вы можете спокойно его использовать на берегу моря или, как в этом случае, у бассейна.

Используйте S Pen и принимайте участие в видеоконференциях на одном экране. Делайте нужные заметки, чтобы не пропустить самое важное.

Широкий экран и яркие цвета позволяют вам наслаждаться любимыми играми. Не нужно никаких подставок и дополнительных приборов – вам стоит лишь раскрыть свой смартфон.