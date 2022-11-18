В турецком городе Адыяман состоялся марафон по гребле под названием Commagene Rowing Marathon, в котором, наряду с турецкими спортсменами, участвовали представители Азербайджана, Мальты и Молдовы.

В турнире участвовали в общей сложности 82 спортсмена, в том числе 38 женщин, которые соревновались на дистанциях в 42 и 21 километр.

Азербайджан в марафоне представляли «сборники» Зия Мамедзаде и Бахман Насири. Оба соревновались в академической гребле на дистанции 42 километра. Насири добрался до финишной прямой за 2 часа, 42 минуты и 18 секунд, опередив своего ближайшего преследователя из Молдовы на 3 минуты, став, таким образом, обладателем золотой медали.