Между США и Европой возможна торговая война
Торговая война между Соединенными Штатами и Европой становится неизбежностью. Германия и Франция обеспокоены субсидиями Вашингтона для «зеленого бизнеса», который переедет в США, сообщает Politico.
Опасения Европы связаны с американским пакетом субсидий и налоговых льгот на сумму $369 млрд для поддержки «зеленого» бизнеса США, который вступает в силу 1 января. Европейцы обеспокоены тем, что схема Вашингтона будет побуждать компании перемещать инвестиции и производства из Европы.
Это серьезная проблема для европейских стран, где множество предприятий оказались в тяжелом положении из-за энергокризиса. Особенно возмущены Франция и Германия - крупнейшие производители электромобилей. На фоне высоких цен на энергоносители ведущие компании не раздумывая будут инвестировать в американское производство.
По словам экспертов, перемирие между Европой и Соединенными Штатами кажется маловероятным. Если сейчас конфликт выйдет из-под контроля, то он может привести к торговой войне и скатиться обратно к тарифным битвам «око за око» эпохи бывшего президента США Дональда Трампа.
Сначала Евросоюз может обратиться во Всемирную торговую организацию для разрешения конфликта Вашингтона и Брюсселя. Если это не поможет, Европа может нанести ответный удар в виде санкций и высоких тарифов на американскую продукцию и даже подать в суд.
Источники утверждают, что некоторые европейские чиновники, в том числе комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, выступают за создание «Европейского фонда солидарности», чтобы помочь «мобилизовать необходимое финансирование» для укрепления европейской автономии в ключевых секторах, таких как батареи, полупроводники или водород.