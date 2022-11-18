Между США и Европой возможна торговая война

Торговая война между Соединенными Штатами и Европой становится неизбежностью. Германия и Франция обеспокоены субсидиями Вашингтона для «зеленого бизнеса», который переедет в США, сообщает Politico.

Опасения Европы связаны с американским пакетом субсидий и налоговых льгот на сумму $369 млрд для поддержки «зеленого» бизнеса США, который вступает в силу 1 января. Европейцы обеспокоены тем, что схема Вашингтона будет побуждать компании перемещать инвестиции и производства из Европы.

Это серьезная проблема для европейских стран, где множество предприятий оказались в тяжелом положении из-за энергокризиса. Особенно возмущены Франция и Германия - крупнейшие производители электромобилей. На фоне высоких цен на энергоносители ведущие компании не раздумывая будут инвестировать в американское производство.