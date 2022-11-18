В Грозном (Чечня) ликвидировали преступника после нападения с ножом на сотрудника ГИБДД, когда он совершал намаз. Об этом сообщают Кавказ.Реалии.

По словам правоохранителей, силовик скончался, а напавшего застрелили «при попытке бегства». Сейчас правоохранители ищут вероятных сообщников правонарушителя и изучают мотивы совершенного преступления.