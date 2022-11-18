В Херсоне взрывы, а в захваченной россиянами Макеевке взорвали нефтебазу
Жители освобожденного Херсона заявили о взрывах в городе. Причины пока не известны. Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что в Херсоне и области не объявляли воздушную тревогу. Местные власти не комментируют пока ситуацию в городе.
Украинские СМИ также сообщают, что в захваченной российскими войсками городе Макеевка Донецкой области загорелась нефтебаза. Причиной стало "попадание взрывоопасного предмета".
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