Турецкие танки пересекли границу. Эрдоган согласовал с Путиным? о развитии ситуации
На прошлой неделе турецкими ВВС была осуществлена крупномасштабная воздушная операция против позиций РКК/ОНС на севере Сирии, и теперь Анкара стягивает бронетехнику к границе. Источники, близкие к правительству, сообщают, что Турция готовится к наземной операции на севере Сирии.
Согласно видеозаписям, снятым местными жителями и распространенным в социальных сетях, транспортеры с танками и другой бронетехникой ВС Турции прошли через приграничный с Сирией район Мидьят провинции Мардин и двинулись в сторону границы.
На данный момент известно о том, что за прошедшие сутки на территорию Сирии вошло несколько колонн с турецкой военной техникой. Судя по видеокадрам, опубликованным как турецкими, так и сирийскими жителями, речь идет о танках, бронетранспортерах и артиллерии.
По данным проправительственной газеты Yeni Şafak, воздушная операция «Коготь-меч», проводимая турецкими ВВС в северном Ираке и Сирии, является подготовкой к наземной операции против сил РКК/ОНС. Перед этим близкий к правительству телеканал «А Хабер» сообщил, что турецкая армия готовится к наземной операции, направленной на захват города Кобани на севере Сирии.
Операция турецких ВВС на самом деле была запланирована на воскресенье, однако о планах Анкары стало известно США, в результате чего было принято решение начать операцию на день раньше - в ночь с пятницы на субботу.
«Операция изначально была назначена на вечер воскресенья. Тем не менее ее пришлось перенести на день раньше, потому что американские чиновники оказались проинформированы об операции и заранее раскритиковали ее. Поскольку турецкие вооруженные силы в течение нескольких месяцев были сосредоточены на севере Ирака, такой крупномасштабной операции в Сирии не ожидалось. Однако с помощью плана, который «испортил всем игру», было продемонстрировано, что цели можно поражать одновременно в двух регионах – и на севере Сирии, и севере Ирака», - сообщает турецкое издание.
Хотя официальная пропаганда Турции с опорой на информацию из анонимных источников сообщает о проведении новой наземной операции на севере Сирии, Анкаре представляется достаточно рискованным осуществление подобных действий без согласия России, США и Ирана. В ходе воздушной операции Россия разрешила турецким истребителям войти в контролируемое ею воздушное пространство на севере Сирии, однако пока что нет информации, подтверждающей то, что Кремль дал Анкаре «зеленый свет» и на проведение наземной операции. В частности, газета The Financial Times пишет, что такого одобрения Анкара еще не получала.
После воздушной операции Турции Соединенные Штаты призвали Анкару «гарантировать, что она не предпримет шагов, которые еще сильнее обострят и без того напряженную ситуацию» на севере Сирии. Об этом заявил координатор Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк в своем выступлении на конференции по безопасности, прошедшей в Бахрейне. The Financial Times отмечает, что Вашингтон, который поставляет оружие курдским «Сирийским демократическим силам» и обеспечивает их военную подготовку, выступает против новой военной операции Турции на севере Сирии.