Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 13:35

На прошлой неделе турецкими ВВС была осуществлена крупномасштабная воздушная операция против позиций РКК/ОНС на севере Сирии, и теперь Анкара стягивает бронетехнику к границе. Источники, близкие к правительству, сообщают, что Турция готовится к наземной операции на севере Сирии. Согласно видеозаписям, снятым местными жителями и распространенным в социальных сетях, транспортеры с танками и другой бронетехникой ВС Турции прошли через приграничный с Сирией район Мидьят провинции Мардин и двинулись в сторону границы. На данный момент известно о том, что за прошедшие сутки на территорию Сирии вошло несколько колонн с турецкой военной техникой. Судя по видеокадрам, опубликованным как турецкими, так и сирийскими жителями, речь идет о танках, бронетранспортерах и артиллерии.

По данным проправительственной газеты Yeni Şafak, воздушная операция «Коготь-меч», проводимая турецкими ВВС в северном Ираке и Сирии, является подготовкой к наземной операции против сил РКК/ОНС. Перед этим близкий к правительству телеканал «А Хабер» сообщил, что турецкая армия готовится к наземной операции, направленной на захват города Кобани на севере Сирии. Операция турецких ВВС на самом деле была запланирована на воскресенье, однако о планах Анкары стало известно США, в результате чего было принято решение начать операцию на день раньше - в ночь с пятницы на субботу. «Операция изначально была назначена на вечер воскресенья. Тем не менее ее пришлось перенести на день раньше, потому что американские чиновники оказались проинформированы об операции и заранее раскритиковали ее. Поскольку турецкие вооруженные силы в течение нескольких месяцев были сосредоточены на севере Ирака, такой крупномасштабной операции в Сирии не ожидалось. Однако с помощью плана, который «испортил всем игру», было продемонстрировано, что цели можно поражать одновременно в двух регионах – и на севере Сирии, и севере Ирака», - сообщает турецкое издание.