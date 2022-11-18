Путин отдельно поговорит с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин планирует отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время визита в Ереван, где 23 ноября состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, она (встреча) планируется, конечно", - ответил представитель Кремля на вопрос, предполагается ли отдельная встреча лидеров России и Армении 23 ноября в Ереване.