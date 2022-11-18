Германия подготовит план на случай войны с Россией

Командование армии Германии хочет провести масштабную реформу стратегии безопасности, которая будет учитывать угрозу российского вторжения. Об этом заявил генеральный инспектор немецкой армии Эберхард Цорн в документе под названием «Оперативное руководство для вооруженных сил», пишет Spiegel.

«На Германию потенциально могут напасть совершено без предупреждения, и это нанесет большой, если не сказать критический, ущерб», — заявил военный. По его мнению, прежняя стратегия, которая действовала 30 лет и делала акцент на заграничных операциях, не подходит для нынешней действительности. Вместо этого военное ведомство должно сосредоточиться на сдерживании потенциального противника и «быть готовым к навязанной войне».