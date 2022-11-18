Германия подготовит план на случай войны с Россией
Командование армии Германии хочет провести масштабную реформу стратегии безопасности, которая будет учитывать угрозу российского вторжения. Об этом заявил генеральный инспектор немецкой армии Эберхард Цорн в документе под названием «Оперативное руководство для вооруженных сил», пишет Spiegel.
«На Германию потенциально могут напасть совершено без предупреждения, и это нанесет большой, если не сказать критический, ущерб», — заявил военный. По его мнению, прежняя стратегия, которая действовала 30 лет и делала акцент на заграничных операциях, не подходит для нынешней действительности. Вместо этого военное ведомство должно сосредоточиться на сдерживании потенциального противника и «быть готовым к навязанной войне».
«Война в Европе снова стала реальностью», — считает Эберхард Цорн. Он уверен, что немецкая армия должна сосредоточиться на крупных соединениях войск, готовых к развертыванию и ведению боевых действий, а не ждать поддержки со стороны США, Евросоюза и НАТО.
«Германия не может позволить себе начинать планирование и наращивание сил только после того, как нас атакуют», - подчеркнул Эберхард Цорн.
Согласно новому плану, уже к 2024 году бундесвер сформирует как минимум одну полностью оснащенную и готовую к марш-броску дивизию численностью 10 000 человек.