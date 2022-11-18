Первый заместитель министра обороны - глава Генштаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с контр-адмиралом Гюннштейном Брусдалом, заместителем начальника Генерального штаба союзных войск в Европе, который находится с визитом в Азербайджане в рамках «Дней НАТО», сообщили в Минобороны.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества Азербайджан-НАТО, а также направления совместных действий против существующих и потенциальных угроз.

Керим Велиев высоко оценил вклад Североатлантического альянса в подготовку азербайджанских подразделений в рамках Концепции оперативного потенциала НАТО.

Выразив признательность за теплый прием, контр-адмирал Г.Брюсдал подчеркнул, что Азербайджан является надежным партнером Североатлантического альянса, высоко оценил активное участие нашей страны в борьбе с терроризмом, деятельность военнослужащих азербайджанской армии в штаб-квартире НАТО, а также профессионализм азербайджанских военнослужащих, продемонстрированный в международных миротворческих миссиях.

В ходе встречи также состоялся подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.