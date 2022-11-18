В Иране пригрозили Западу

В МИД Ирана раскритиковали резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), призывающую Тегеран сотрудничать в рамках расследования вокруг обнаружения следов урана на трех незадекларированных объектах, назвав ее "нелогичной и деструктивной" мерой, сообщает иранский Пресс-ТВ.

По словам представителя МИД Ирана Нассера Канани, Тегеран предупредил западные страны о последствиях такого шага. "Резолюцию одобрили несмотря на то, что Иран проводит самую прозрачную мирную ядерную программу в мире, если сравнивать с другими странами, которые находятся под наблюдением МАГАТЭ", - указал он.

Канани добавил, что резолюцию продвигали США и три европейские страны, чтобы "увеличить давление на Иран".

Ранее сообщалось, что Совет Управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, предписывающую Ирану сотрудничать с расследованием вокруг обнаружения следов урана на трех незадекларированных объектах.