В Кремле ответили на вопрос о смене власти в Киеве
Смена власти в Украине не является целью «спецоперации» России, президент Владимир Путин говорил об этом, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, президент об этом уже говорил», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, является ли смена власти Владимира Зеленского одной из целей «СВО».
Песков заявил, что Москва в Украине хочет достичь своих целей, и она их достигнет.
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