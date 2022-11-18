В Кремле ответили на вопрос о смене власти в Киеве

Смена власти в Украине не является целью «спецоперации» России, президент Владимир Путин говорил об этом, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, президент об этом уже говорил», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, является ли смена власти Владимира Зеленского одной из целей «СВО».

Песков заявил, что Москва в Украине хочет достичь своих целей, и она их достигнет.