Алиев принял представителя «Единой России»

На встрече Климов поздравил Алиева с важными достижениями и успехами Азербайджана за последние годы, а также с 30-летием создания партии «Ени Азербайджан».

Глава государства выразил признательность за теплые слова и поздравления.

В ходе беседы было отмечено, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются во всех сферах, выражена уверенность в продолжении данной тенденции.

Собеседники также подчеркнули успешное сотрудничество между партиями «Ени Азербайджан» и «Единая Россия», обменялись мнениями о перспективах их развития.