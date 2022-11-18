Алиев принял представителя «Единой России»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял члена Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия», зампреда Комитета Совета Федерации по международным делам принял Андрея Климова, сообщает официальный сайт главы государства.
На встрече Климов поздравил Алиева с важными достижениями и успехами Азербайджана за последние годы, а также с 30-летием создания партии «Ени Азербайджан».
Глава государства выразил признательность за теплые слова и поздравления.
В ходе беседы было отмечено, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются во всех сферах, выражена уверенность в продолжении данной тенденции.
Собеседники также подчеркнули успешное сотрудничество между партиями «Ени Азербайджан» и «Единая Россия», обменялись мнениями о перспективах их развития.