Интерпол выдал ордер на арест «самой богатой женщины Африки»

Перед этим прокуратура Анголы потребовала от Интерпола «установить местонахождение, арестовать» и экстрадировать 49-летнюю миллиардершу. Она разыскивается за различные преступления, в том числе растраты, мошенничество, торговлю влиянием и отмывание денег.

По словам источников, Изабель душ Сантуш получила гражданство ОАЭ и сейчас много времени проводит в этой стране. Ее также видели во время деловых поездок в Португалию и Великобританию.

Напомним, что дочь бывшего правителя Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш родилась в Баку, а ее отец учился в Азербайджанском институте нефти и химии.