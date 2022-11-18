Китай и Катар подписали газовый контракт на 27 лет

Государственная катарская компания QatarEnergy и китайская Sinopec подписали контракт о поставках сжиженного природного газа (СПГ) сроком на 27 лет, сообщает Reuters в понедельник, 21 ноября.

"Сегодняшний день является важной вехой для первого соглашения о купле-продаже СПГ для проекта North Field East, это 4 млн тонн на 27 лет для китайской Sinopec", – сказал глава QatarEnergy Саад аль-Кааби перед подписанием сделки.

Северное месторождение является частью крупнейшего в мире газового месторождения, которое Катар делит с Ираном, Тегеран называет свою долю Южный Парс.

QatarEnergy ранее в этом году подписала пять сделок по расширению Северного месторождения, который включает в себя шесть линий СПГ. Кааби добавил, что переговоры с другими покупателями в Китае и Европе, которые хотят обеспечить надежность поставок, продолжаются.