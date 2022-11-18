Задержаны авторы надписи «Смерть Хаменеи» на памятнике Нжде
Армянская полиция задержала лиц, расписавших памятники нацистскому приспешнику Гарегину Нжде и аргентинскому генералу Мануэлю Бельграно, пишут армянские СМИ.
Как сообщает пресс-служба полиции, задержанными оказались двое мужчин 29 и 39 лет.
15 ноября в ереванскую полицию поступило сообщение о том, что на постаменте памятника Нжде, а затем и памятника Бельграно появилась надпись на фарси «Смерть Хаменеи».
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