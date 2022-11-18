Эрдоган: Турция может начать наземную операцию в Сирии

14:38

Турция рассматривает возможность проведения наземной операции против террористов PKK в Сирии. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает TRT Haber. «Мы можем прийти внезапно однажды ночью», мы говорили это не зря, конечно. Потому что эти шаги были предприняты, как только наступил ожидаемый и запланированный час. Собственно говоря, операция, проведенная прошлой ночью, была полным проявлением этого. Потому что обезвреживание этих террористических организаций и их уничтожение — неотъемлемая обязанность наших сил безопасности прямо сейчас. И это не ограничивается только воздушной кампанией», - сказал глава Турции журналистам. Он подчеркнул, что турецкие Министерство национальной обороны и Генеральный штаб совместно решают, сколько военных и военной техники должно быть задействовано в операции. На данный момент было задействовано 70 самолетов и беспилотников, которые уничтожили 89 целей.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, он не предупреждал президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена о начале операции. «У нас не было никаких встреч с господином Байденом или господином Путиным по поводу этой операции. Но и Джо Байден, и Владимир Путин уже знают, что мы можем делать такие вещи в этом регионе в любое время», - заявил президент Турции. Он также отметил, что Анкара установила дипломатические отношения со странами, которые присутствуют в Сирии, с ними проведены соответствующие беседы. Помимо этого, глава Турции заявил, что Анкара провела воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за отказа России выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. «У нас была договоренность с россиянами в Сочи в 2019 году. Они были обязаны очистить территорию в Сирии от террористов. К сожалению, хоть мы и напоминали им много раз, они этого не сделали, не могут. Мы сказали, что не будем молчать и предпримем меры против террористов там, если они (россияне – ред.) сами никак не смогут этого сделать. В рамках этого мы нейтрализовали 12 целей террористов, гнездящихся в Кобани. Здесь нет никаких угроз. В этой операции есть преемственность. Мы сделали все, что было необходимо, по земле и по воздуху», - сказал он.