Генпрокуратура об «уголовном деле» в отношении АЗЕРТАДЖ
В Генеральной прокуратуре прокомментировали распространившуюся информацию о якобы возбуждении уголовного дела в связи с государственным информационным агентством АЗЕРТАДЖ, говорится в пресс-службе ведомства.
Как отметили в ведомстве, указанный факт не подтвердился.
Напомним, что в социальных сетях была распространена информация о возбуждении уголовного дела в отношении Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).
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