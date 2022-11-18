Чо Бён Чжэ поздравил Алиева с 30-летием создания партии «Ени Азербайджан», а также с успехами партии и важными достижениями Азербайджана.

Глава государства выразил признательность за теплые слова и поздравления.

На встрече было подчеркнуто значение специальной конференции ICAPP на тему «Мир и безопасность: роль политических партий», которая состоится завтра в Баку.

В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан всегда вносил важный вклад в деятельность Международной конференции азиатских политических партий, и была выражена уверенность, что успешное сотрудничество будет продолжено и в дальнейшем.