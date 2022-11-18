Алиев принял генсека Международной конференции политических партий Азии ФОТО
Президент Ильхам Алиев сегодня принял генсека Международной конференции политических партий Азии (ICAPP) Чо Бён Чжэ, сообщает официальный сайт главы государства.
Чо Бён Чжэ поздравил Алиева с 30-летием создания партии «Ени Азербайджан», а также с успехами партии и важными достижениями Азербайджана.
Глава государства выразил признательность за теплые слова и поздравления.
На встрече было подчеркнуто значение специальной конференции ICAPP на тему «Мир и безопасность: роль политических партий», которая состоится завтра в Баку.
В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан всегда вносил важный вклад в деятельность Международной конференции азиатских политических партий, и была выражена уверенность, что успешное сотрудничество будет продолжено и в дальнейшем.