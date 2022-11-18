Алиев принял лидера Либерально-демократической партии Узбекистана ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял председателя Исполнительного комитета Либерально-демократической партии Узбекистана Актама Хаитова, сообщает официальный сайт главы государства.
В ходе встречи Хаитов от своего имени и от имени президента Узбекистана Шавката Мирзиёева поздравил Алиева с 30-летием создания партии «Ени Азербайджан», передал главе государства наилучшие пожелания Мирзиёева. Хаитов подчеркнул, что президент Узбекистана высоко ценит двусторонние отношения с Азербайджаном.
Алиев поблагодарил своего собеседника за поздравления и попросил передать президенту Узбекистана свои наилучшие пожелания.
Отметив, что в этом году он трижды посетил Узбекистан, Алиев с удовлетворением вспомнил свои встречи с Мирзиёевым.
В ходе беседы была подчеркнута эффективность сотрудничества между партиями «Ени Азербайджан» и Либерально-демократической партией Узбекистана и важность взаимных визитов.