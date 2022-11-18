В ходе встречи Хаитов от своего имени и от имени президента Узбекистана Шавката Мирзиёева поздравил Алиева с 30-летием создания партии «Ени Азербайджан», передал главе государства наилучшие пожелания Мирзиёева. Хаитов подчеркнул, что президент Узбекистана высоко ценит двусторонние отношения с Азербайджаном.

Алиев поблагодарил своего собеседника за поздравления и попросил передать президенту Узбекистана свои наилучшие пожелания.

Отметив, что в этом году он трижды посетил Узбекистан, Алиев с удовлетворением вспомнил свои встречи с Мирзиёевым.

В ходе беседы была подчеркнута эффективность сотрудничества между партиями «Ени Азербайджан» и Либерально-демократической партией Узбекистана и важность взаимных визитов.