Столтенберг: Россия в Украине отступает ежедневно

Россия считала, что может оккупировать Украину за несколько дней, прошло уже 9 месяцев, Россия отступает каждый день, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на 68-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде.

Генеральный секретарь альянса заявил, что Украина освобождает свои земли, и лучшим примером этого является освобожденный в эти дни Херсон: «Но в то же время мы не должны совершать большую ошибку, недооценивая военные возможности России».

Как отметил Столтенберг, у России «все еще есть большое количество живой силы»: «Сегодня Россия дронами и ракетами обстреливает украинские города, гражданское население, инфраструктуру. Мы должны быть готовы поддержать Украину на долгое время», - подчеркнул он.

Столтенберг отметил, что и Европа сталкивается с последствиями этой войны: «Цены на энергию и продовольствие растут, наши потери измеряются деньгами, но потери украинцев измеряются кровью. И если мы позволим президенту Путину победить, то заплатим за это. Авторитарные режимы будут считать, что с помощью силы они могут достичь всего. Мы должны продолжать нашу политику по оказанию помощи Украине», - подытожил генсек альянса.