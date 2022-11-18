В Иране заявили о «позитивных месседжах» в отношениях с Азербайджаном

Для Ирана важны вопросы сотрудничества с соседними странами, отношения Ирана с этими странами, в том числе с Азербайджаном, основываются на принципе взаимоуважения, сказал в понедельник на брифинге в Тегеране пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани.

«Политика Ирана в отношениях с Азербайджаном заключается в том, чтобы уделять внимание нюансам совместной деятельности и избегать разногласий. В последнее время мы получили позитивные месседжи в двусторонних отношениях с Азербайджаном», - сказал Канани.