Россия и Таджикистан создадут общую систему ПВО

Россия и Таджикистан создадут объединенную региональную систему ПВО. Это необходимо, потому что ситуация в регионе становится напряженной. Об этом заявил российский посол в Таджикистане Семен Григорьев, пишут российские СМИ.

"Договорная база для этого (создания объединенной системы ПВО России и Таджикистана – ред.) уже существует. Наши страны согласны с тем, что это сотрудничество необходимо, поскольку ситуация в регионе имеет тенденцию к росту напряженности", - заявил он.

Семен Григорьев подчеркнул, что система ПВО России и Таджикистана "будет создаваться под контролем военных ведомств двух стран".

Москва и Душанбе ратифицировали соглашение о создании объединенной системы ПВО в декабре 2021 года. Стороны планируют выделить в составе региона отдельный район коллективной безопасности в пределах территории и воздушного пространства Таджикистана.