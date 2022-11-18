Си Цзиньпин заявил о «новом этапе вечного стратегического партнерства» с Казахстаном

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что готов вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в год 30-летия установления дипломатических отношений «открыть новый этап вечного всестороннего стратегического партнерства». Fergananews пишет, что об этом говорилось в поздравительной телеграмме, которую китайский лидер отправил Токаеву по случаю его переизбрания на пост президента.

«Ваша победа на выборах в полной мере отражает доверие и поддержку казахстанского народа. Убежден, что под вашим превосходным руководством ваша страна достигнет новых успехов во всех начинаниях по реформированию и продвинется вперед по пути строительства нового Казахстана. Я придаю повышенное значение развитию китайско-казахстанских отношений и готов вместе с вами в год 30-летия установления дипломатических отношений открыть новый этап вечного всестороннего стратегического партнерства», - подчеркнул Си Цзиньпин.

Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. На высший государственный пост претендовали шесть кандидатов. Согласно данным ЦИК, Касым-Жомарт Токаев победил с результатом 81,31% голосов. Против всех проголосовали 5,8% избирателей.