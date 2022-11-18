Косачев: Конфликт между Арменией и Азербайджаном не относится к компетенции ОДКБ
Каждая из стран ОДКБ самостоятельно определяет свое отношение к Азербайджану и Армении, заявил вице-спикер Совета Федерации (высшей палаты российской Госдумы) Константин Косачев, отвечая на вопрос российских СМИ о возможности «более энергичной поддержки» Армении «в конфликте» с Азербайджаном.
«Конфликт между Арменией и Азербайджаном, с моей точки зрения, не относится к компетенции организации. Каждая из стран-членов ОДКБ определяет свое отношение к нему самостоятельно. Что касается России, известно, что мы самым искренним образом содействуем урегулированию. Причем наши усилия в равной степени востребованы и той, и другой стороной. По-другому и быть не может, ситуация может развиваться только в таком ключе. Занять в этом конфликте позицию поддержки только одной стороны означало бы его усугубить. Нужно занимать позицию мирного урегулирования и содействовать тому, чтобы условия этого урегулирования были приемлемыми для всех сторон», - сказал он.