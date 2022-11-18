Иранские силовики открыли огонь по лицам, участвовавшим в сегодняшней церемонии похорон трех человек, погибших в ходе протестов в Джаванруде и Пираншехре. По имеющимся данным, два человека убиты и более 10 ранены, сообщают оппозиционные иранские СМИ.

16-летний Бахаддин Вейси и 50-летний Ирфан Какаи были убиты в Джаванруде в воскресенье вечером.

В городе Пираншехр силовики расстреливали протестующих на церемонии похорон 16-летнего Карвана Кадри, люди скандировали лозунги «азербайджанцы, курды, белуджи, свобода и равенство».