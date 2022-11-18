Прокурор потребовал приговорить Расима Мамедова к 15 годам лишения свободы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего председателя Наблюдательного совета Baku Steel Company Расима Мамедова.

Haqqin.az сообщает, что на заседании выступил государственный обвинитель Орхан Самедов, который потребовал приговорить Расима Мамедова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

Напомним, Расим Мамедов был задержан сотрудниками СГБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 308.2, 179.4, 178.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана.