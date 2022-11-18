В Турции рассказали о соблюдении санкций против России

Турция не нарушает санкций против России. Сейчас торговля между странами идет в сферах, на которые не наложены ограничения. Об этом заявил глава Минфина страны Нуреддин Небати в интервью газете The Wall Street Journal.

"Мы продолжаем торговлю с Россией в областях, не подпадающих под какие-либо санкции", - сказал министр.

По данным издания, объем экспорта из Турции в Россию вырос почти на 25% ко второму кварталу 2022 года по сравнению с досанкционным уровнем.

"Последние данные показывают, что экспорт из Турции в Россию с тех пор вырос еще больше", - указывает газета.

Ранее замглавы Минэкономразвития России Владимир Ильичев в конце октября заявлял, что товарооборот между Россией и Турцией к 2025 году может достигнуть $60 млрд, а за девять месяцев 2022 года объем торговли между двумя странами увеличился почти в 2 раза по сравнению с 2021 годом.