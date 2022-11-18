Макрон обвинил Россию в «хищническом» влиянии на Африку

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в подпитке антифранцузской пропаганды в Африке. Об этом французский президент заявил в кулуарах саммита франкоязычных стран в Тунисе, пишет Reuters.

По его словам, Москва делает это для удовлетворения «хищнических» амбиций в неспокойных африканских странах, где Париж в последние годы потерпел военные неудачи и значительно потерял влияние.

«Это восприятие подпитывается другими, это политический проект. Я не дурак, многие влиятельные лица, иногда выступающие в ваших программах, получают деньги от россиян. Мы их знаем», - сказал Эммануэль Макрон журналистам.

«Ряд государств, которые хотят распространить свое влияние в Африке, делают это, чтобы навредить Франции, навредить ее языку, посеять сомнения, но прежде всего преследуют определенные интересы. Достаточно лишь взглянуть на то, что происходит в Центральноафриканской Республике или в других местах, чтобы увидеть, что российский проект, который реализуется там, когда Франция отодвинута в сторону, является проектом хищничества. Это делается при соучастии российской военной хунты», - утверждает глава Франции.