СМИ: Израиль может передать Украине баллистические ракеты
Если Иран поставит баллистические ракеты России, то Израиль может поставить высокоточные баллистические ракеты Украине. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Израиля Эяль Хулата на форуме в Бахрейне, сообщает израильская государственная медиакорпорация Kan.
В Израиле уверены, что Тегеран близок к тому, чтобы передать России баллистические ракеты в дополнение к проданным беспилотникам типа Shah-136.
Издание не уточняет, готов ли Тель-Авив передать Украине ракеты израильского производства, но в израильских СМИ предположили, что предупреждение касалось именно этого вида вооружения.