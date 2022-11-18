Ульвия Худиева, собкор 16:18

Начало 2000-х годов явилось периодом реконструкции инфраструктуры азербайджанского здравоохранения, в рамках которой в регионах страны были построены свыше 600 новых медицинских учреждений, отремонтировано большое количество функционирующих больниц. Также были введены в эксплуатацию стационары и лечебно-диагностические центры, на базе которых созданы необходимые условия для проведения широкого спектра обследований и операций. Одним из таких медицинских учреждений является Губинская районная центральная больница, располагающая современным медицинским оборудованием, операционными помещениями и лабораториями, оснащенными аппаратами нового поколения. С внедрением системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане значительно расширился диапазон предоставляемых населению медицинских услуг, а возможности медицинского обследования и лечения граждан стали более доступными.

В Губинской районной центральной больнице, включенной в систему ОМС с 2020 года, журналистам сообщили, что она давно уже вышла из статуса «районной больницы», поскольку в настоящее время обслуживает не только жителей данного района, но и население всего северного региона. Только за последние три года в этом учреждении было оказано более 1 500 000 медицинских услуг. Алияр Сарваров, директор Губинской районной центральной больницы, рассказал представителям СМИ, что по сравнению с предыдущими годами количество обращений в больницу за оказанием различных медицинских услуг увеличилось в несколько раз. «Для сравнения: если в 2019 году поступило 44 810 заявок на амбулаторные медицинские услуги, то уже через год их количество возросло более чем втрое, до 147 903, - рассказал Алияр Сарваров. – Всего же в больницу за последние три года поступило 470 045 обращений, на основании которых были оказаны 1 474 148 амбулаторных и 47 241 стационарная услуга, а также сделаны 14 211 хирургических операций». Директор отметил также, что введение системы ОМС позволило осуществить ряд нововведений и расширить возможности медицинского персонала в вопросах повышения качества оказываемых услуг.

«В первую очередь, была обновлена и частично изменена административная структура нашей больницы, - отметил А.Сарваров. – В целях более эффективного обеспечения услуг по ОМС в больнице были организованы отделы организации страхования и инноваций, а также созданы несколько центров семейного здоровья, обеспечивающих усиление первичной медико-санитарной помощи населению как непосредственно в больнице, так и на местах. В целом же при Губинской районной центральной больнице в настоящее время действуют три отделения скорой и неотложной медицинской помощи, четыре Центра семейного здоровья, восемнадцать сельских врачебных пунктов и девяносто два сельских медицинских пункта». А.Сарваров добавил, что на базе приемного отделения больницы организовано отделение скорой и неотложной медицинской помощи, в котором создана «триажная» система, при которой производится сортировка пациентов для оказания медицинской помощи в зависимости от тяжести их состояния. Кроме того, для оказания оперативных услуг гражданам населенных пунктов, расположенных вдали от больницы, в селах Гонаккенд, Рустов и Валвал были созданы три пункта скорой и неотложной медицинской помощи. Все эти нововведения, по словам Алияра Сарварова, позволили снизить количество летальных исходов среди пациентов, находившихся в критическом состоянии. Была также представлена подробная информация о строительстве на территории Губинской районной центральной больницы современных отделений радиологии, терапии, травматологии, хирургии, реанимации, педиатрии, а также отделений инфекционного, неврологического, акушерского и гемодиализного профилей. Рассказывая журналистам о деятельности педиатрического отделения, А.Сарваров отметил, что в северном регионе проживает свыше 150 000 детей и подростков, для лечения и медицинской профилактики которых в больнице созданы все необходимые условия.