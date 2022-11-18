Губинская центральная больница встала на ноги нас позвали, рассказали
Начало 2000-х годов явилось периодом реконструкции инфраструктуры азербайджанского здравоохранения, в рамках которой в регионах страны были построены свыше 600 новых медицинских учреждений, отремонтировано большое количество функционирующих больниц. Также были введены в эксплуатацию стационары и лечебно-диагностические центры, на базе которых созданы необходимые условия для проведения широкого спектра обследований и операций.
Одним из таких медицинских учреждений является Губинская районная центральная больница, располагающая современным медицинским оборудованием, операционными помещениями и лабораториями, оснащенными аппаратами нового поколения.
С внедрением системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане значительно расширился диапазон предоставляемых населению медицинских услуг, а возможности медицинского обследования и лечения граждан стали более доступными.
В Губинской районной центральной больнице, включенной в систему ОМС с 2020 года, журналистам сообщили, что она давно уже вышла из статуса «районной больницы», поскольку в настоящее время обслуживает не только жителей данного района, но и население всего северного региона. Только за последние три года в этом учреждении было оказано более 1 500 000 медицинских услуг.
Алияр Сарваров, директор Губинской районной центральной больницы, рассказал представителям СМИ, что по сравнению с предыдущими годами количество обращений в больницу за оказанием различных медицинских услуг увеличилось в несколько раз.
«Для сравнения: если в 2019 году поступило 44 810 заявок на амбулаторные медицинские услуги, то уже через год их количество возросло более чем втрое, до 147 903, - рассказал Алияр Сарваров. – Всего же в больницу за последние три года поступило 470 045 обращений, на основании которых были оказаны 1 474 148 амбулаторных и 47 241 стационарная услуга, а также сделаны 14 211 хирургических операций».
Директор отметил также, что введение системы ОМС позволило осуществить ряд нововведений и расширить возможности медицинского персонала в вопросах повышения качества оказываемых услуг.
«В первую очередь, была обновлена и частично изменена административная структура нашей больницы, - отметил А.Сарваров. – В целях более эффективного обеспечения услуг по ОМС в больнице были организованы отделы организации страхования и инноваций, а также созданы несколько центров семейного здоровья, обеспечивающих усиление первичной медико-санитарной помощи населению как непосредственно в больнице, так и на местах. В целом же при Губинской районной центральной больнице в настоящее время действуют три отделения скорой и неотложной медицинской помощи, четыре Центра семейного здоровья, восемнадцать сельских врачебных пунктов и девяносто два сельских медицинских пункта».
А.Сарваров добавил, что на базе приемного отделения больницы организовано отделение скорой и неотложной медицинской помощи, в котором создана «триажная» система, при которой производится сортировка пациентов для оказания медицинской помощи в зависимости от тяжести их состояния. Кроме того, для оказания оперативных услуг гражданам населенных пунктов, расположенных вдали от больницы, в селах Гонаккенд, Рустов и Валвал были созданы три пункта скорой и неотложной медицинской помощи.
Все эти нововведения, по словам Алияра Сарварова, позволили снизить количество летальных исходов среди пациентов, находившихся в критическом состоянии.
Была также представлена подробная информация о строительстве на территории Губинской районной центральной больницы современных отделений радиологии, терапии, травматологии, хирургии, реанимации, педиатрии, а также отделений инфекционного, неврологического, акушерского и гемодиализного профилей.
Рассказывая журналистам о деятельности педиатрического отделения, А.Сарваров отметил, что в северном регионе проживает свыше 150 000 детей и подростков, для лечения и медицинской профилактики которых в больнице созданы все необходимые условия.
«Уже почти год как кроме отдельных услуг, связанных с неврологией и психологией, мы не направляем детей в медицинские учреждения Баку, а предоставляем все необходимое лечение на месте, в нашей больнице», - подчеркнул директор.
Журналистам была представлена возможность ознакомиться с уровнем технической оснащенности Губинской районной центральной больницы, им продемонстрировано оборудование для проведения ЭМГ (электромиографии), ЭКГ (электрокардиограммы), УСМ (ультразвукового исследования), рентгенографии, колоноскопии, КТ (компьютерной томографии) и обследования глаз.
«Противотуберкулезная бактериологическая лаборатория, оснащенная оборудованием последнего поколения, начала действовать сразу после введения системы ОМС, - отметил Алияр Сарваров. – Кроме того, отделение реанимации было обеспечено инфузоматами для введения тяжелобольным пациентам лекарственных препаратов в соответствующих дозах. Здесь же установлено 15 аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, наша больница является одной из немногих в регионе, оснащенных современным цифровым рентгеновским аппаратом».
Больница предоставляет специальные услуги участникам Отечественной войны. Как выяснилось, за это направление отвечает особый координационный отдел. Созданный в больнице на регулярной основе, он оказывает указанной категории граждан всю необходимую поддержку.
Затем удалось ознакомиться с условиями, созданными в Губинском региональном перинатальном центре, который, по словам его директора Шахлы Гасановой, является единственным в северном регионе родовспомогательным учреждением третьего уровня и в котором роженицам с тяжелой патологией беременности оказывается квалифицированная помощь.
Шахла Гасанова сообщила журналистам, что с момента введения ОМС и до сегодняшнего дня в центре было обслужено 7687 беременных женщин, причем две трети из них были пациентками, относящимися к группе риска, в отделении реанимации центра были вылечены 1182 новорожденных. В центре были успешно приняты роды (6863), 2021 составили роды, проведенные путем кесарева сечения. Таким образом, предпочтение в региональном перинатальном центре отдается естественным родам.
Гасанова отметила, что центр постоянно оснащается новым оборудованием. Так, в прошлом году ему была предоставлена специализированная машина скорой помощи, предназначенная для эвакуации новорожденных.
Программа организованного Государственным агентством обязательного медицинского страхования медиатура завершилась офтальмологическим обследованием журналистов в Губинской районной центральной больнице.