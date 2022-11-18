Генсек НАТО обманул надежды Украины

Страны НАТО не хотят стать стороной конфликта в Украине, поэтому не пытаются создавать бесполетную зону над украинской территорией, но передают средства ПВО Киеву. Об этом на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сказано на официальном сайте организации.

"Если мы начнем размещать войска в Украине, мы станем частью конфликта. Но страны НАТО полны решимости помочь Украине защищать свое воздушное пространство. Потому мы поставляем системы ПВО Киеву, а также оказываем помощь в подготовке военных для использования систем ПВО. Лидирующую роль в этих усилиях играет Великобритания", - заявил Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы депутатов о способности НАТО создать бесполетную зону над Украиной.