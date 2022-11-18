Алиев рассмеялся во время выступления: «Франция и Армения называют себя сестрами»

«Недавно была спланирована грязная провокация против Азербайджана в рамках организации Франкофония, членом которой мы до сих пор не являемся, но почему-то является Армения. Автором этой провокации была Франция. Как известно, сейчас Франция покровительствует Армении.

Франция и Армения называют друг друга сестрами, товарищи это особо отметили. Они могли бы назвать друг друга братьями, но почему-то называют сестрами. Подготовленный там первоначальный вариант резолюции основывался на чисто антиазербайджанских тезисах и полностью противоречил правде. Все антиазербайджанские тезисы были сняты благодаря усилиям наших друзей из организации Франкофония - мы их хорошо знаем, и они наши друзья в прямом смысле этого слова. Франко-армянский тандем не смог воспользоваться и этой возможностью», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию основания правящей партии «Ени Азербайджан».