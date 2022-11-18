Алиев: Страны ОДКБ не повелись на провокацию Армении

«Армения по линии ОДКБ намеревалась выдвинуть необоснованные обвинения в адрес Азербайджана и, по сути, столкнуть страны-члены этой организации с Азербайджаном. Это большая провокация и большое преступление», - сказал Алиев.

Он отметил, что другие члены ОДКБ на эту провокацию не пошли: «Некоторые в своих выступлениях так прошлись по Армении, что в Ереване этого не могут забыть и по сей день. Итак, о чем это говорит? О том, что у нас в этой организации больше друзей, чем у Армении. За счет чего? За счет нашей политики. Почему к Армении отрицательное отношение? Поэтому они везде лгут и, как говорится, не осталось двери, в которую бы они не постучались, чтобы решить свои проблемы. Все это на виду, все это видят и знают», - подчеркнул глава государства.