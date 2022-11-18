Армяне обстреляли Физули и Ходжавенд

21 ноября с 10:00 по 14:25 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Физулинского и Ходжавендского районов, сообщили в Минобороны.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.