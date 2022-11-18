Турция нанесла новые удары

Истребители F-16 вооруженных сил Турции 21 ноября возобновили удары по позициям террористов из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" в Сирии. Об этом сообщает CNN Türk.

Отмечается, что авиаудары наносятся по региону Кобани в ответ на обстрелы террористами PKK городов Онджупынар 20 ноября, где погибли три человека, и Каркамыш 21 ноября, где из-за попадания пяти ракет погибли три человека и пострадали как минимум шесть.