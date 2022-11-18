Для НАТО Россия не только государство, но и террорист

Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный Международный трибунал для наказания российских преступников. Об этом заявил народный депутат и глава постоянной делегации в ПА НАТО Егор Чернев, пишет Вести Украина.

“Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии России и признала ее государством-террористом. Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство Российской Федерации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран - членов НАТО”, – заявил Егор Чернев.

Он отметил, что резолюция содержит ряд важных для Украины решений. Речь идет об увеличении поставок вооружения Киеву, разработке конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО и создании механизма взыскания репараций с России за нанесенный Украине ущерб.