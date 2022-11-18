Алиев: Гейдар Алиев увидел, пришел и спас

«В то время молодая Азербайджанская Республика переживала тяжелые времена. Нашей независимости был всего один год, и этот год был очень тяжелым, несколько раз наш народ столкнулся с большими трагедиями. В такой ситуации видные представители Азербайджана, патриотически настроенные люди, люди, думающие о будущем государства, увидели в лице Гейдара Алиева путь к спасению нашей страны, и поэтому обратились к великому лидеру», - сказал Алиев.

«Знаменитые «91-е», направившие это обращение, с честью выполнили свою историческую миссию. Потому что именно на основании этого обращения, в ответ на это обращение в Нахчыване была проведена учредительная конференция партии «Ени Азербайджан». В учредительной конференции приняли участие более 500 представителей из всех регионов нашей страны, и их исторические решения привели к открытию новой страницы в истории Азербайджана», - подчеркнул глава государства.