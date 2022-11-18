Президент: Гейдар Алиев – ум, смелость и опыт нашей эпохи

«Именно мужество, ум, опыт Гейдара Алиева, доверие к нему народа и, конечно же, деятельность членов партии «Ени Азербайджан», активность общественных деятелей позволили нам с честью выйти из этой сложной ситуации», - сказал Алиев.

По его словам, именно по инициативе Гейдара Алиева в Азербайджане были сделаны основные шаги, определяющие стратегическую линию страны.

«Во-первых, была принята Конституция. Представьте себе, что до прихода к власти Гейдара Алиева Азербайджан уже был независимым государством, но у нас не было Конституции. Принятие Конституции – очень важное историческое событие. Были заложены основы государственности, на правильной основе сформированы государственные институты. Нам удалось внести поправки в неоправданную позицию в отношении Азербайджана на международной арене, но мы не устранили ее полностью, потому что против нас на международном уровне действовали очень серьезные силы. Но в любом случае мы смогли прорвать международную изоляцию, в том числе информационную блокаду, и довести до сведения мировой общественности правду об Азербайджане», - сказал он.