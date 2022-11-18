Специалист Минздрава: «И это сказки, что зубы заболят»

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Специалист-эксперт Минздрава, стоматолог Ильгар Гаджаров заявил, что раз в шесть месяцев дети должны проходить профилактический осмотр у врача-стоматолога.

- Ильгар муаллим, когда можно начинать чистить зубы ребенку? - Чистить зубы деткам следует с момента появления первого зубика, то есть с 6-7 месяцев. Эта чистка щетки не требует, здесь можно использовать воду и напальчник из силикона или обычную хлопчатобумажную салфетку, смоченную водой. Начиная с возраста 2-2,5 лет рекомендуется чистить зубы под присмотром родителей. С возраста 3-х лет детей следует приучать чистить зубы самостоятельно, под контролем родителей c применением детских зубных паст. Помимо этого, родителям рекомендуется чистить зубы одновременно с детьми, чтобы они воспринимали чистку зубов также естественно, как и еду.

- Что может вызвать раннее разрушение зубов (кариес) у детей? - У детей эмаль зубов мягкая, поэтому их разрушение происходит быстрее. Симптомами кариеса являются небольшие пятна белого и коричневого цвета; покраснение и отечность десен; разрушение зубных тканей с образованием кариозной полости. Бактерии, вызывающие кариес, появляются при частом употреблении продуктов с высоким содержанием углеводов (коровье молоко, конфеты, пирожные, фруктовые соки, белый хлеб и др). Бактерии, которые обычно «живут во рту», расщепляют углеводы. Когда бактерии полости рта, производимые ими кислоты, частицы пищи и слюна объединяются во рту, образуется зубной налет, способствующий развитию кариеса, что может в будущем привести к полному разрушению зуба.

Кроме того, раннему кариесу способствуют такие расстройства пищевого поведения, как булимия (патологически усиленный, чрезмерный аппетит, неутолимое чувство голода) и анорексия (полное отсутствие аппетита). Важную роль для устранения кариесогенной ситуации имеет соблюдение хорошей гигиены полости рта. - Хотелось бы узнать о самых распространенных болезнях зубов у детей... - Самое распространенное стоматологическое заболевание у детей – это зубочелюстные аномалии (нарушения прикуса, ортодонтические патологии). Причин нарушения прикуса у ребенка может быть много: маленький размер челюсти, унаследованный от родителей; преждевременное удаление молочных зубов; вредные привычки; неправильное питание и др. Кроме того, среди детей широко распространен кариес. Кариес - очень опасное заболевание. Он не только вызывает преждевременную потерю зубов. Такие заболевания, как воспаление полости рта, пищевода, внутренних органов, остеомиелит (воспаление челюстной кости) вызываются кариесом. Для этого кариозные зубы нуждаются в своевременном лечении. Если вовремя не начать лечение и запустить заболевание, то кариозный процесс прогрессирует, что в будущем может привести к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы.