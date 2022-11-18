МЧС обратилось к населению в связи с угрозой отравления угарным газом видео
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с угрозой отравления угарным газом.
«В связи с увеличением потребления природного газа во время зимнего сезона нарушение правил эксплуатации газовых приборов и несоблюдение правил безопасности создают угрозу отравления.
Чтобы избежать этой смертельной опасности, следует соблюдать нижеследующие правила безопасности:
- газовые приборы должны быть исправными и соответствовать стандартам;
- высота помещения, в котором находится газовый прибор, должна быть не менее 2 м 20 см;
- вентиляционная система должна быть исправна, форточка - открыта;
- в ванной комнате должна быть вентиляционная труба, в нижней части двери должны быть отверстия для потока воздуха;
- дымоходы должны прочищаться 2 раза в год;
Помните! Угарный газ не имеет запаха, он не ощущается!
Признаки отравления угарным газом: головная боль, головокружение, тошнота, недомогание.
Отравившегося угарным газом человека следует вывести на свежий воздух, освободить от сковывающей одежды и срочно вызвать скорую помощь!
В случае опасности рекомендуется звонить по номеру 112», - говорится в сообщении министерства.