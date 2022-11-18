Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az 17:46

Накануне встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита G20 аналитики выступали с множеством прогнозов касательно того, к чему приведут переговоры лидеров двух ведущих стран мира. Хотя абсолютное большинство прогнозов носило пессимистический характер, эксперты всё же возлагали определенные надежды на то, что лидерам удастся каким-то образом снизить уровень глобальной напряженности. Встреча состоялась, ее широко освещали СМИ, но вскоре мировая повестка сменилась. А ответ на вопрос, помогла ли она снизить растущую напряженность между двумя странами, так и остался в кулуарах. Между тем, как заявила накануне встречи директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, противостояние США и Китая сильно тормозит мировую экономику, ведет к ее расколу на противоборствующие блоки, что может повлечь за собой новую холодную войну. Ее беспокоила углубляющаяся фрагментация мировой экономики, влекущая за собой рост бедности и снижение безопасности в мире.

По ее расчетам, разделенная на два лагеря глобальная экономика сократится на 1,5%, а это более 1,4 трлн долларов в год. Потери в процентном выражении для Азии, как центра производства электроники и промышленных товаров, будут вдвое больше. В то же время экономики США и Китая, хотя и стараются стать самодостаточными, тесно переплетены, то есть их полный отрыв друг от друга невозможен. Поэтому имеет смысл проводить диверсификацию цепочек поставок, но процесс не должен выходить за рамки экономической целесообразности, в противном случае это может нанести вред не только США, но и всему миру. США и Европа стремятся устранить зависимость от единственного поставщика – Китая. Однако если они решат вводить новые торговые барьеры, то могут запустить разрушительный цикл, который нанесет вред среднему классу и бедным семьям. Но, несмотря на эти предупреждения, даже в самих США не ждали прорыва в американо-китайских отношениях после встречи двух лидеров. В американских СМИ отмечалось, что эта встреча не станет поворотным пунктом к улучшению отношений между странами, а настроение в комнате переговоров вряд ли будет таким же благоухающим, как окружающая обстановка. Ожидания от этой встречи были невелики в связи с тем, что США и Китай расходятся друг с другом практически по всем важным вопросам: Тайвань, украинский конфликт, Северная Корея, трансфер технологий, форма мирового порядка… В то же время, как было отмечено со ссылкой на Белый дом, Байден хочет использовать переговоры, чтобы заложить основу для будущих отношений - другими словами, предотвратить их неконтролируемое перерастание в открытый конфликт. А главная цель встречи заключается не в достижении соглашений или результатов, а в том, чтобы лучше понять приоритеты друг друга и нейтрализовать воздействие предубеждений. Даже сам Байден еще до встречи говорил, что не пойдет ни на какие фундаментальные уступки Си Цзиньпину по тайваньскому вопросу, занимающему, пожалуй, самое важное место в повестке дня; не случайно состоявшийся ранее громкий визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй вызвал нескрываемый гнев Пекина.

Теперь, когда встреча лидеров США и КНР осталась позади, писать и говорить о ней перестали, словно ничего она миру не принесла. Но это не совсем так. По словам самого Байдена, в ходе встречи было заявлено, что Вашингтон намерен активно конкурировать с Китаем, сохраняя при этом открытыми линии связи и не допуская перехода конкуренции в конфликт. Он также подтвердил важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе. Си Цзиньпин же ответил ему, что Пекин выступает против политизации экономических связей, потому что торговые войны подрывают правила международной торговли. Этим можно лишь нанести вред другим, не принеся пользы себе. Вот, пожалуй, и всё, что можно вкратце сказать об итогах встречи. Это совсем немного, если учесть те ожидания, какие обычно возлагаются на подобного рода аудиенции. Но в то же время на фоне растущего напряжения в двусторонних отношениях США-КНР этого немало. Думается, теперь стороны меньше станут обвинять друг друга, что ускорит развитие не только этих стран, но и глобальной экономики в целом. Мир устал от нападок государств друг на друга, взаимных санкций. Глобальная экономика хочет установления нормальных торговых отношений, которые принесут выгоду всем странам. И не меньше других в этом заинтересованы сами США, которые, как думают многие, являются инициаторами мировой враждебности. Так, министр финансов США Джанет Йеллен выступает за стабилизацию отношений между Вашингтоном и Пекином.