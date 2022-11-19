ЧМ-2022: футболисты Ирана отказались петь свой гимн в знак протеста

Футболисты сборной Ирана в знак протеста не стали петь гимн своей страны перед матчем чемпионата мира с национальной командой Англии, который идет в эти минуты.

Таким жестом они продемонстрировали протест против государственного строя в Иране, где уже второй месяц происходят беспорядки, митинги и столкновения после убийства Махсы Амини. Девушку забили камнями за «неподобающее ношение хиджаба».