Минэкологии о пластиковых отходах на пляжах Баку

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности при Минэкологии и природных ресурсов проверили информацию о выбросах гранул пластика на апшеронских пляжах Фатмаи и Горадиль, сообщили в пресс-службе министерства.

Как сообщили haqqin.az в министерстве, при осмотре участка было установлено, что гранулы являются сырьем, предназначенным для производства полиэтилена.

По словам представителя Госслужбы Вагифа Джавадова, загрязненный пластиковыми отходами берег осмотрели специалисты отечественных предприятий по производству полиэтиленовых материалов. Проверка показала, что выброшенное на берег сырье было произведено азербайджанскими предприятиями. По предварительной версии, пластиковые гранулы попали в воду при перевозке грузов морским путем, и из-за ветреной погоды их волной выбросило на берег и рассеяло примерно на 1000 метров вдоль береговой линии.

По словам В.Джавадова, территория, на которой разбросаны пластиковые частицы, в настоящее время очищается сотрудниками муниципалитета Бинагадинского района.